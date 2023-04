Die „Goldbarren“ hat John Kasraei neu in sein Angebot aufgenommen. Foto: Dania Isabell Martin up-down up-down Gastronomie bei Nolde-Museum Zum Saisonstart: Das ist neu im Restaurant Element in Seebüll Von Dania Isabell Martin | 17.04.2023, 15:06 Uhr

Kochkurse, After-Work-Events und regionale Feinkostprodukte: Zu Beginn der Saison ist im Restaurant Element in Seebüll so einiges neu. Gastronom John Kasraei erklärt, wie sich das Angebot verändert hat und was noch geplant ist.