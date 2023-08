Brand in Risum-Lindholm Übergreifen auf Wohnhaus verhindert: Carport komplett ausgebrannt Von Arndt Prenzel | 16.08.2023, 09:54 Uhr Der Carport brannte vollständig aus. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Risum-Lindholm zu einem Gebäudebrand in der Dorfstraße gerufen. Zunächst hieß es, dass ein Carport samt E-Auto in Brand geraten war.