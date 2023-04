Zahlreiche Wohnmobile stehen auf dem Stellplatz am Deich in Dagebüll, und trotzdem ist noch genug Platzauswahl da. Foto: Dania Isabell Martin up-down up-down Wohnmobile in Nordfriesland Camper aus ganz Deutschland: Darum zieht es so viele Urlauber auf den Womo-Stellplatz in Dagebüll Von Dania Isabell Martin | 23.04.2023, 09:02 Uhr

Noch vor ein paar Wochen war auf dem Wohnmobilstellplatz am Deich in Dagebüll kaum was los. Nun ist der Platz gut gefüllt mit Menschen aus den verschiedensten Bundesländern, die nicht nur wegen eines Inselbesuchs Halt machen.