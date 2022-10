Am ZOB in Niebüll ist wenig los am Montagmittag. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Busfahrerstreik in Nordfriesland Nur vereinzelt Probleme mit Streik in Niebüll und Leck am Montag Von Arndt Prenzel | 10.10.2022, 16:06 Uhr

Wenig los am Niebüller ZOB am Montag: Die Gewerkschaft Verdi hat Busfahrer bis einschließlich Freitag zum Streik aufgerufen. Was das für Auswirkungen auf den Verkehr in Niebüll und Leck hat.