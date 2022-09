Bei Schulschluss um die Mittagszeit geht es am ZOB in Niebüll sonst deutlich lebhafter zu. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Tarifkonflikt Busfahrer-Streik: Wo es in Südtondern im Schülerverkehr Probleme gab Von Arndt Prenzel | 02.09.2022, 14:53 Uhr

Der Busfahrerstreik in Schleswig-Holstein ist am Freitag auch in Südtondern zu spüren. An einigen Schulen sind Schüler teilweise nicht zum Unterricht gekommen.