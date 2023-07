Bürgermeister Carsten-Peter Thomsen ist auch Hobbylandwirt. Foto: Gerrit Eggers up-down up-down Bürgermeister im Interview Bei welchen Projekten sich Enge-Sandes Bürgermeister „mehr Beinfreiheit“ wünscht Von Gerrit Eggers | 07.07.2023, 13:22 Uhr

Carsten-Peter Thomsen wurde kürzlich als Bürgermeister von Enge-Sande wiedergewählt. Im Interview erzählt er, was die Gemeinde auszeichnet und was an Projekten und Herausforderungen auf Enge-Sande zukommen wird.