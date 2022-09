Amtsvorsteher Ingo Böhm zeigte sich mit dem Ergebnis des ersten Bürgerdialogs zufrieden. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Erster Bürgerdialog in Leck Südtonderaner nennen ihre Herausforderungen für die Zukunft Von Arndt Prenzel | 19.09.2022, 09:12 Uhr

Das schlechte Wetter hielt die Beteiligung am ersten Gesprächsforum unter dem Motto „Wir sind Südtondern“ in Grenzen. Dennoch gab es am Ende einige Themen, die die Amtsbewohner in dieser herausfordernden Zeit bewegen.