Der Fahrradweg zwischen Deezbüll und Risum-Lindholm. Archivfoto: Hagen Wohlfahrt

Warum Nordfrieslands Radwege so schlecht sind und was dagegen getan wird

Von Nils Leifeld | 27.01.2023, 11:29 Uhr

Nordfriesland wird als Urlaubsdestination für Radfahrer immer beliebter. Und auch immer mehr Nordfriesen entdecken das Radfahren im Kreisgebiet wieder für sich. Das Ganze hat nur einen Haken: Viele Radwege hier sind in einem miserablen Zustand. Warum das so ist und was dagegen getan werden soll.