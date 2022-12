Ein bisschen Knallerei muss sein: Tina und Christiane Tullius haben sich ein kleines Feuerwerks-Sortiment ausgesucht. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Silvester 2022 in Südtondern Böller-Kauf in Niebüll: Wie groß wird das Feuerwerk zum Jahreswechsel? Von Arndt Prenzel | 29.12.2022, 17:02 Uhr

Nach Pandemie-bedingten Verkaufsverboten darf man in diesem Jahr wieder böllern, was das Zeug hält. Doch so mancher fragt sich, ob das sein muss. Feuerwerk ja oder nein – shz.de hat sich in Niebüll umgehört.