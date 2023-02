Auch ein Bagger wurde bei den Löscharbeiten in Galmsbüll eingesetzt. Foto: FFW Galmsbüll up-down up-down Biike 2023 in Nordfriesland Friesenfeuer in Galmsbüll lodert zwei Nächte zu früh: Brandstiftung an Biike-Berg? Von Hagen Wohlfahrt | 20.02.2023, 10:51 Uhr

Der große Biike-Haufen am Außendeich in Galmsbüll ist knapp zwei Tage zu früh angezündet worden. Was wird aus dem traditionellen Friesenfeuer im Ort?