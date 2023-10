Die kleine WIN-Fraktion („Wir in Niebüll“) in der Stadtvertretung setzt weiter Akzente. So brachten ihre Mitglieder in der Stadtvertretung den Antrag ein, die Nutzung von Tiny Houses in Niebülls Kleingartengebiet prüfen zu lassen. Diese Idee passt zu dem vehementen Einsatz für den Standort Niebüll mit einer neuen Fachhochschule für Pflege und soziale Arbeit. Der Fraktion um Frank Steinauer und Frauke Rörden-Prang geht es um die Schaffung von günstigem Wohnraum mit Blick auf künftige Studenten.

Ihre Begründung: Viele Parzellen im Kleingarten würden nicht mehr genutzt. „Sie verwildern“, sagte Frank Steinauer. Wohnraum für junge Menschen mit geringem Einkommen sei in Niebüll sehr knapp. Da käme das Aufstellen der kleinen Mini-Bungalows gerade recht. „Tiny Häuser verbrauchen wenig Land und können bei Bedarf auch an anderen Standorten neu aufgestellt werden.“

Frank Steinauer brachte den WIN-Antrag ein. Foto: Arndt Prenzel

Niebüll könne so seinen Ruf als Schul- und Ausbildungsstadt erhalten. „Aber eben nur, wenn es für junge Menschen ausreichend bezahlbaren Wohnraum gibt“, gab der frühere Lehrer zu Bedenken. Auch die Technik wurde schon gecheckt: „Versorgungsleitungen sind im Schreberweg ausreichend vorhanden.“ Frank Steinauer sieht eine weiteres Plus. „Durch bewohnte Tiny-Häuser kommt es auch zu einer besseren sozialen Kontrolle im Grüngürtel.“

Noch kein Kontakt zum Kleingarten-Verein

Optimal wäre eine Einigung mit dem Kleingarten-Verein. Da der Kleingartenverein viele Parzellen nicht nutze, könnte der Vorstand vielleicht einer Änderung seiner Nutzungssatzung zustimmen. Einen Kontakt hat es indes noch nicht gegeben. Genau an dieser Stelle regte sich in der Stadtvertretung Widerstand. „Diese Art und Weise ist ein Unding“, sagte Sabine Esch für die SPD-Fraktion. „Es gibt dort auch keinen Bebauungsplan.“ SSW-Fraktionschef Robert Zimmermann stieß ins gleiche Horn: „So nicht!“ Man hätte vorher den Kontakt zum Verein suchen müssen. Auch die CDU äußerte Kritik. „Es ist eine komplizierte Gemengelage“, meinte Steven Nowak dazu. „Wer soll das machen? Gibt es einen Investor? Ist die Stadt gefragt? Was ist mit den Krähen?“ Seine Fraktionskollegin Kathrin Pohns äußerte wie später Grünen-Sprecher Lars Brodersen eine grundsätzliche Sympathie.

Klassische Gartenhäuschen sollen in Niebüll durch mögliche Tiny Houses nicht verdrängt werden. Foto: Arndt Prenzel

Letztendlich bekam die Anregung aus der WIN-Fraktion doch noch Form und Fassung. Einstimmig erging auf Anregung von Sabine Esch ein Prüfantrag an die Stadt, wo Tiny Houses möglich sein könnten. Da passt es gut, dass Bauamtsleiter Udo Schmäschke mitteilte, dass das Thema in der Behörde gerade bearbeitet werde. Bestimmte Flächen habe man schon im Visier. „Mehr wollten wir gar nicht“, lächelte Frank Steinauer verschmitzt.

Gartenverein zeigt sich offen

Die persönliche Reaktion aus dem Kleingartenverein ist überraschend positiv. „Eine tolle Idee“, freut sich die erste Vorsitzende Gabriele Behrendt, die nichts dabei findet, wenn sich andere Gedanken über das Kleingartengelände machen. Tatsächlich habe gerade ein neues Mitglied eine Art Tiny House aus Paletten gebaut. „Das haben wir gern erlaubt.“ Probleme sieht die Vorsitzende im fehlendem Wasser- bzw. Sielanschluss: „Da müsste einiges geändert werden.“

Grundsätzlich hat der Kleingartenverein eine bestimmte Zielsetzung und Regeln, die mit einem Dauerwohnen im Tiny House noch nicht unter einen Hut passen. „Wir haben aber guten Kontakt zum Amt“, sagt Gabriele Behrendt, die sich nun auf einen Anruf von Udo Schmäschke freut.