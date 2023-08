Dazu feiert Mallorca Ballermann DJ Cashi aus Leck erklärt, wie aus einem Song ein Sommerhit wird Von Sebastian Kaiser | 08.08.2023, 17:15 Uhr DJ Cashi vor seinem Publikum im Bierkönig auf Mallorca. Foto: Privat up-down up-down

Was macht eigentlich einen Sommerhit aus? Guter Sound? Passender Text? Ein aktuelles Thema? Ein Ballermann DJ erklärt, was in seiner Branche zum Erfolg führt und wie die Deutschen Charts zustande kommen.