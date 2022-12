Zwei Wagons des Autozugs waren am Niebüller Bahnhof entgleist Foto: Bundespolizei up-down up-down Nach Zugentgleisung Bahnunfall in Niebüll: Polizei ermittelt gegen Fahrdienstleiter Von Marc Nasner | 20.12.2022, 10:54 Uhr

Am 12. Dezember entgleiste ein Autozug am Bahnhof in Niebüll. Nun liegen erste Erkenntnisse vor: Möglicherweise stellte ein Bahnmitarbeiter eine Weiche zu früh um.