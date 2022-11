Ein NEG-Triebwagen auf der Dagebüll-Strecke. Archivfoto: Arndt Prenzel up-down up-down Bahnstrecke Niebüll-Dagebüll Bauarbeiten bei der NEG: Mit diesen Beeinträchtigungen müssen Anwohner und Autofahrer rechnen Von Hagen Wohlfahrt | 30.11.2022, 16:20 Uhr

Insgesamt drei Straßen in Niebüll und in Dagebüll werden in der kommenden Woche zeitweise gesperrt.