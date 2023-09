Erholung in Nordfriesland Badefreuden im Spätsommer: Wie die Hitzewelle nach Dagebüll schwappt Von Arndt Prenzel | 07.09.2023, 17:31 Uhr Galmsbüller Kletterkünstler: Mika und seine Schwester Mara wollen sich trotz Hitze auf dem Trockenen halten. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down

Damit hätte keiner gerechnet: Der Sommer ist zurück – und wie. In Dagebüll ist es in diesen Tagen so voll wie sonst nur im Hochsommer. Doch es gibt einen Wermutstropfen.