Die Überquerung der B5 in Stedesand ist nicht ungefährlich. Archivfoto: Hagen Wohlfahrt Verkehr in Nordfriesland Forderung nach sicherer B5-Überquerung: Gemeinde Stedesand bereit zu ungewöhnlichem Schritt Von Hagen Wohlfahrt | 27.12.2022, 16:56 Uhr

Eine Fußgängerampel an der B5 hält man in Stedesand schon seit vielen Jahren für notwendig. Bei den Behörden dagegen nicht. Jetzt will die Gemeinde endlich eine Lösung finden.