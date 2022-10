Kein Schattenwurf, sondern neuer Asphalt: Die Zufahrt zur Autoverladung im Kurt-Bachmann-Ring ist verbreitert worden. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Bahnstrecke Hamburg-Sylt Ende der Mega-Staus? Kleine Veränderung an der Autoverladung nach Sylt in Niebüll soll weitere Entlastung bringen Von Arndt Prenzel | 02.10.2022, 11:48 Uhr

In den vergangenen Jahren haben kilometerlange Staus vor der Autoverladung nach Sylt in Niebüll für große Beeinträchtigungen gesorgt. In diesem Jahr hat sich die Situation verbessert.