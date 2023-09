Tag des Hundes 2023 in Dagebüll Trotz Hitze: Viele Hundebesitzer zog es an die Nordsee Von Arndt Prenzel | 10.09.2023, 13:33 Uhr Dörte und Max Görrissen mit „Max“ waren ganz aus Bargum herüber geradelt. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down

Am Wochenende drehte sich in Dagebüll alles um den Hund. Das Angebot kam bei Standbetreibern und Besuchern gut an. Für 2024 sind bereits Erweiterungen geplant.