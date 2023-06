Otto Bastrop betreibt die Flora-Friesland-Apotheke in Niebüll im zweiten Jahr. Foto: Hagen Wohlfahrt up-down up-down Apotheker-Streik am 14. Juni Apotheken in Südtondern betroffen: Was Kunden wissen müssen Von Hagen Wohlfahrt | 07.06.2023, 13:29 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen bleiben am 14. Juni etliche Apotheken in Nordfriesland geschlossen. Die Inhaber wollen mit der Protestaktion bestimmte Forderungen an die Politik untermauern. Der Niebüller Apotheker Otto Bastrop erklärt, worum es der Branche geht.