Die Überdachung am Molen-Bahnsteig könnte im Sommer fertig sein, wenn es keine Verzögerungen gibt. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Reisende vor Wetter schützen Am neuen Bahnsteig Dagebüll Mole wird eine Überdachung gebaut Von Arndt Prenzel | 19.04.2023, 17:24 Uhr

Am neuen Bahnsteig auf der Mole in Dagebüll tut sich was: Für Bahnreisende wird jetzt die Überdachung gebaut.