In Südtondern gibt es Möglichkeiten für verschiedene Wassersportarten (Archivfoto). FOTO: Windsurfing-Club Südtondern up-down up-down Tipps für den Sommer Aktivurlaub in Südtondern: Was außer Baden und Radfahren noch alles möglich ist Von Arndt Prenzel | 26.07.2022, 11:54 Uhr

Urlaub im hohen Norden - das ist nicht nur angesichts von Hitzewellen in südlichen Gefilden eine angesagte Alternative zu Mallorca oder Malediven. Erstaunlich, was man in Südtondern alles unternehmen kann.