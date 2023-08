Verkehr Nordfriesland Ab Ende August: Vollsperrung der B199 am Ortsausgang Leck Richtung Niebüll Von Sebastian Kaiser | 17.08.2023, 15:55 Uhr Am Lecker Ortseingang ist die künftige Umleitung bereits ausgeschildert. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down

Das neue Baugebiet Mühlenberg 2 in Leck wird an die Kanalisation angeschlossen: In dem Bereich muss die B199 in Richtung Niebüll für etwa zwei Wochen voll gesperrt werden.