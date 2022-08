Die K91 wird saniert. FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Zwischen Dagebüllkirche und Fahretoft Ab 15. August: Bauarbeiten an der K91 mit Vollsperrung Von Nordfriesland Tageblatt | 06.08.2022, 14:00 Uhr

Straßenbau in Nordfriesland: Die K91 soll in zwei Bauabschnitten wieder schier gemacht werden. Anwohner kommen zwischenzeitlich nicht an ihre Häuser.