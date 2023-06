In dem kleinen Gehege tummelten sich bis dato die artgeschützten Reptilien. Foto: Horst Nowotny up-down up-down Diebstahl in Dagebüller Garten 42 Griechische Landschildkröten gestohlen: Landen die Tiere auf dem Schwarzmarkt? Von Hagen Wohlfahrt | 05.06.2023, 16:56 Uhr

Ein mysteriöser Tierdiebstahl hat sich in Dagebüll abgespielt. Mysteriös auch deshalb, weil sich der Täter gleich zweimal in dem kleinen Gehege in einem Garten bediente.