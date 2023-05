Ein Blick ins Archiv zeigt, wie bunt es beim Niebüller Hauptstraßenvergnügen zugeht. Spaßmacher „Onkel Ballonkel“ ist auch wieder mit von der Partie. Archivfoto: Arndt Prenzel up-down up-down 35. Auflage des Stadtfests Das ist neu beim Niebüller Hauptstraßenvergnügen 2023 Von Arndt Prenzel | 02.05.2023, 09:06 Uhr

Das Konzept stimmt und lockt meist Tausende Besucher aus ganz Nordfriesland an: Am 6. Mai startet das 35. Niebüller Hauptstraßenvergnügen. Von 10 Uhr bis weit nach Mitternacht verwandelt sich die Hauptstraße in eine echte Festmeile.