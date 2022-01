Leichtathletik : Neun Stormarner dürfen bei ersten Landesmeisterschaften 2022 starten

Kurzfristig haben sich die Leichtathletikverbände Hamburg und Schleswig-Holstein dazu entschieden, am Wochenende 15./16. Januar die Hallenlandesmeisterschaften auszutragen. Mit dabei sind auch neun Stormarner.

14. Januar 2022, 14:36 Uhr

Kurzfristig haben sich die Leichtathletikverbände Hamburg und Schleswig-Holstein dazu entschieden, am Wochenende 15./16. Januar die Hallenlandesmeisterschaften auszutragen. Mit dabei sind auch neun Stormarner.

Mit den Landesmeisterschaften der Frauen und Männer sowie der weiblichen und männlichen Jugend der Altersklasse U18 eröffnen Hamburg und Schleswig-Holstein am Sonnabend, 15. Januar 2022, ab 15 Uhr und am Sonntag, 16. Januar, ab 10.30 Uhr die Serie der diesjährigen Hallenmeisterschaften. Kurzfristig haben sich die Verbände dazu entschlossen, die gemeinsamen Wettkämpfe trotz der Corona-Pandemie in der Hamburger Leichtathletik-Halle auszutragen.

Teilnehmerzahl auf 199 begrenzt

Die Athleten dürften sich über das „Go“ gefreut haben, das am Mittwoch, 12. Januar 2022, der Schleswig-Holsteinische Leichtathletik-Verband auf seiner Internetseite verkündet hatte. Doch die Freude darüber war nicht allerorts von Dauer. Denn die beiden Verbände setzen bei der Durchführung der Veranstaltung nicht nur auf die 2G-plus-Regel, ohne die weder Athleten noch Funktionäre dabei sein können, sondern auch auf eine Begrenzung der Teilnehmerzahl.

Neun Athleten aus Stormarn am Start

Nicht mehr als 199 Personen dürfen sich gleichzeitig in der Sporthalle an der Krochmannstraße befinden, deshalb wurden nicht alle Leichtathleten zugelassen, sondern nur diejenigen mit dem besten Meldeergebnis. Auf Zuschauer wird gänzlich verzichtet. Aus dem Kreis Stormarn werden neun Leichtathleten um die Landeskrone kämpfen.

KLV-Vorsitzender Hamann hofft auf Medaillen

„Alle, die gemeldet haben, sind auch dabei“, erklärt Manfred Hamann, Vorsitzender des Stormarner Kreisverbandes, der nicht damit gerechnet hatte, dass die Landesmeisterschaften ausgetragen werden würden, sind nun aber auf die Meisterschaften freut und hofft auf die eine oder andere Medaille.

Jetzt wird sich zeigen, wer während der langen Wettkampfpause wegen der Corona-Pandemie den nötigen Biss im Training an den Tag gelegt hat. Manfred Hamann, Vorsitzender des Kreis-Leichtathletik-Verbandes Stormarn

Dass eine bestimmte Norm erfüllt werden muss, um einen Startplatz zu erhalten, sorgte zwar nicht für lange Gesichter im Kreis. Clemens Müller-Rahmel aber wird deshalb im 60-Meter-Sprint der U18 nicht dabei sein. „Das ist aber nicht weiter tragisch, weil er in anderen Disziplinen startet, in denen eher seine Qualitäten liegen“, so Hamann.

Quartett aus Ahrensburg und Reinbek dabei

Neben Müller-Rahmel werden dessen Vereinskameradinnen Lisa Baumann, Claire Wiedemann und Lea Baudisch in Hamburg dabei sein, von der LG Reinbek-Ohe zudem Hanna Rummelhagen, Amelie Stolz, Mallin Bültmann und Lena Kerkloh. Einzige Teilnehmerin des SV Großhansdorf ist Katharina Schmidt-Grimm.

Wettkämpfe werden aufgeteilt

Das Hygienekonzept der Veranstalter sieht eine Aufteilung der Wettkämpfe am Samstag und am Sonntag in jeweils eine Vormittags- und eine Nachmittagssession vor. Dazwischen erfolgt eine 60-minütige Pause (von 14.15 bis 15.15 Uhr), in der die Halle durchgelüftet wird.