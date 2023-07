1978 war Heide Simonis zu Gast in Neumünster: Mit ihr am Tisch saßen Dr. Hans Apel (rechts), Bundesverteidigungsminister (1978–1982), und Horst Jungmann (Zweiter von rechts), Bundestagsabgeordneter von 1976 bis 1994. Die örtliche SPD war vertreten durch Rudolf Johna (links), der von 1966 bis 1988 der Ratsversammlung Neumünster und einige Jahre auch dem Kieler Landtag angehörte. Foto: Walter Erben / Sammlung: M. Krebs up-down up-down Beerdigung der großen Politikerin Heide Simonis hat in Neumünster Spuren hinterlassen: Erinnerungen an eine besondere Frau Von Dörte Moritzen und Monika Krebs | 28.07.2023, 07:03 Uhr

Wenn am Freitag Heide Siminis beerdigt wird, werden in Neumünster viele an sie denken. Denn die große Politikerin hat hier Spuren hinterlassen. Das zeigen zum Beispiel Fotos von Walter Erben. Außerdem erinnert man sich im Zonta-Club an ein Ehrenmitglied, das erst überredet werden musste.