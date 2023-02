Perfekt schön und elegant erscheint Nadja Tiller zum „Courier“-Interview, das in der Wappenklause stattgefunden hat. Das Hotel und Restaurant an der Gasstraße galt viele Jahre als eine der ersten Adressen in Neumünster und wurde von Schauspielern gerne als Herberge gewählt.

Foto: Walter Erben / Sammlung: M. Krebs