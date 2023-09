Das war die Nordbau 2023 in Neumünster Trotz dunkler Konjunkturwolken: Messemacher, Aussteller und Besucher sind zufrieden Von Alexandra Bury | 10.09.2023, 18:07 Uhr Die 68. Nordbau an den Holstenhallen endete am Sonntag bei strahlendem Spätsommerwetter. Foto: Alexandra Bury up-down up-down

Fünf Tage war die 68. Nordbau an den Holstenhallen in Neumünster der Anziehungspunkt für die Baubranche, am Sonntag endete die größte Baumesse Nordeuropas. Deswegen sind Messemacher, Aussteller und Besucher zufrieden.