Serie Neumünster rockt So wurde die Taktfabrik in Neumünster von der Bruchbude zum Zentrum für mehr als 40 Bands Von Grischa Malchow | 24.08.2023, 12:05 Uhr Claudia Büsgen ist die Besitzerin der Taktfabrik. Sie baute die Immobilie an der Sedanstraße zum Musikzentrum mit 36 Proberäumen aus. Foto: Grischa Malchow

Auch wenn die Rockmusik ohne Kösterock und Co. nicht mehr so präsent ist wie vor einigen Jahren: Neumünster hat in diesem Genre viel zu bieten. Viele Bands proben in der Taktfabrik an der Sedanstraße. So entstand das Zentrum für mehr als 40 Bands.