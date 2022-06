Ein Erhebungsbeauftragter bringt das Ankündigungsschreiben für den Zensus 2022 an der Friedrichstraße in Neumünster zu zufällig ausgewählten Anwohnern. FOTO: Dörte Moritzen Polizei Neumünster Zensus 2022: So erkennt man dreiste Betrüger Von Dörte Moritzen | 20.05.2022, 16:00 Uhr | Update vor 6 Std.

Seit wenigen Tagen klingeln die offiziellen Interviewer für den Zensus 2022 auch in Neumünster an vielen Haustüren. Doch wie erkennt man dreiste Betrüger, die sensible Daten abgreifen wollen? Die Polizei gibt Tipps.