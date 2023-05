Mit dem Steckenpferd beim „Hobby-Horsing“ hoch hinaus, ist gar kein Problem und macht Riesenspaß, freute sich die achtjährige Frieda über den spannenden Pferdetag bei „Familien in Bewegung“ in Kleinharrie. Foto: Ralf Seiler up-down up-down Hobby-Horsing in Großharrie Deshalb ist das Steckenpferd-Reiten in Finnland fast schon Nationalsport Von Ralf Seiler | 25.05.2023, 11:45 Uhr

Steckenpferdreiten ist längst ein kleiner Nationalsport und bei Jung und Alt beliebt. Auch bei der zehnten Auflage von „Familien in Bewegung“ in Großharrie war es der Geheimtipp. Was das Hobby-Horsing so besonders macht.