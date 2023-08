Wettkampf in den Niederlanden Weltmeisterschaft der Islandpferde: Bronze für Spuni und Daniel Schulz aus Ehndorf Von Susanne Otto | 14.08.2023, 07:17 Uhr Daniel Schulz hat die Bronzemedaille um und zeigt ein Fan-Plakat, neben ihm Ausnahmehengst Spuni. Foto: Ina Schulz up-down up-down

In den Niederlanden treten Daniel Schulz aus Ehndorf und sein Ausnahmehengst Spuni zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft an. Sonntagvormittag war die Entscheidung. Daniel Schulz berichtet vom nervenzehrenden Wettkampf und der grandiosen Stimmung in Oirschot.