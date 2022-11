Sebastian Kühl kann es nicht fassen: Japan ist gerade mit 2:1 in Führung gegangen. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down Public Viewing im „Tresen total“ in Neumünster Blankes Entsetzen nach der 1:2-Pleite gegen Japan Von Ziehm | 23.11.2022, 17:02 Uhr

Der WM-Auftakt ging wie vor vier Jahren in die Hose. So erlebten die Fans in Neumünsters Sportsbar „Tresen total“ das Debakel.