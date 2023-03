Die Grundschule Gadeland beteiligt sich zum zweiten Mal an der Courier-Aktion „Wir machen Neumünster sauber“. Jaane (9, vorne links), Madeleine (8) sowie Dr. Jan Marr, in Vertretung der Schulleitung, und Lehrerin Julia Desler sind auch dabei. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Wir machen Neumünster sauber Gadeland: 330 Grundschüler sammeln bei Courier-Aktion mit Von Benjamin Steinhausen | 19.03.2023, 13:34 Uhr

Die Grundschule Gadeland beteiligt sich an der Courier-Aktion „Wir machen Neumünster sauber“. Am Freitag vor der eigentlichen Aktion gehen rund 330 Schüler los, um in ihrem Stadtteil Müll zu sammeln.