Harry Duggen (links) und seine Frau Martina wuchten gemeinsam mit Jan Witt einen kaputten Schachtdeckel in den Container an der Freiwilligen Feuerwehr Tungendorf-Stadt. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down „Wir machen Neumünster sauber 2023“ Müllsammeln wie aus dem Bilderbuch – sogar Junkies halfen mit Von Hannes Harding | 02.04.2023, 17:33 Uhr

Das war gleich in mehreren Stadtteilen zu hören: Die Müllsammelaktion „Wir machen Neumünster sauber“ fruchtet offenbar. Denn die Sammler wurden in diesem Jahr an neuralgischen Punkten weniger fündig.