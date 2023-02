Kathrin Bartelheimer (von links), Gaby Mohr, Sarah Conrad und Fietje (9) brachten 2022 den gesammelten Müll zum Lagerplatz am Wendehammer hinter dem Familienzentrum in Ruthenberg. Archivfoto: Christian Lipovsek up-down up-down Müllsammelaktion vom Courier 2023 „Wir machen Neumünster sauber“: Vorbereitungen für die fünfte Auflage laufen Von Grischa Malchow | 15.02.2023, 07:00 Uhr

Am 2. April 2023 sammeln Neumünsters Bürger in ihren neun Stadtteilen wieder tonnenweise Müll. Dann startet zum fünften Mal die Courier-Aktion „Wir machen Neumünster sauber“. So läuft die Veranstaltung ab.