Acht neue Windräder sollen im Raum Bönebüttel gebaut werden. Foto: Henning Kaiser up-down up-down Infoveranstaltung von Bürgerwind Windkraft in Bönebüttel: Bürger sollen mitmachen können Von Susanne Otto | 25.11.2022, 18:30 Uhr

Sechs Bönebütteler machen sich für eine Beteiligung der Bürger an den im Dorf geplanten Windrädern stark. Dazu informieren sie am Dienstag, 29. November, in der Turnhalle der Grundschule der Gemeinde.