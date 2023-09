Schulausschuss Neumünster Schulleiter schlägt Alarm: Probleme an der Wilhelm-Tanck-Schule Von Benjamin Steinhausen | 08.09.2023, 12:46 Uhr Die Wilhelm-Tanck-Schule braucht dringend den seit Jahren geplanten und beschlossenen Anbau. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down

Der Schul- und Sportausschuss tagte am Donnerstag in der Aula der Wilhelm-Tanck-Schule in Neumünster. Die mehr als 150 Jahre alte Schule wartet auf einen dringend benötigten Anbau, der längst beschlossen ist.