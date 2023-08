Kriminalität in der Innenstadt Wieder Razzia in Neumünster: 30 Polizisten riegeln Johannisstraße ab Von Susanne Otto | 23.08.2023, 18:18 Uhr Mit mehreren Einsatzwagen fuhr die Polizei am Mittwoch in die Johannisstraße. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down

Am späten Mittwochnachmittag durchsuchte die Polizei eine Shisha-Bar an der Johannisstraße in Neumünster.