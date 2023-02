Der letzte Carport-Brand liegt nur drei Tage zurück: Die Feuerwehr in Neumünster musste erneut ausrücken, weil ein Auto in der Nacht auf einem Grundstück in Flammen stand. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeibericht aus Neumünster Wieder stand mitten in der Nacht ein Auto in einem Carport in Flammen Von Dörte Moritzen | 17.02.2023, 12:00 Uhr

Es ist der zweite Fall innerhalb weniger Tag: In der Nacht zu Freitag hat in Neumünster erneut ein Fahrzeug in einem Carport gebrannt. Experten der Polizei ermitteln in beiden Fällen.