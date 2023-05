Foto: Benjamin Steinhausen Sparliste der Finanzministerin Feuerwehr und Sport: Wie die Sparmaßnahmen Neumünster treffen Von Benjamin Steinhausen | 31.05.2023, 16:19 Uhr

Finanzministerin Monika Heinold hat am Dienstag ihre Sparliste präsentiert. Darunter 1,5 Millionen Euro weniger für die Feuerwehr im Land, und auch der Landessportverband bekommt 250.000 Euro weniger. Wir haben uns in Neumünster umgehört, was Verantwortliche von den Sparmaßnahmen halten.