Holstenhallenchef Dirk Iwersen kann den Ausstellern nicht vorschreiben, wie nachhaltig sie sein müssen. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down Nordbau 2022 in Neumünster Wie nachhaltig ist die Baumesse? Von Julia Weilnboeck | 09.09.2022, 18:30 Uhr

Messen sind nicht gerade nachhaltig: Für wenige Tage werden Veranstaltungshallen in eine kleine Stadt verwandelt, die jede Menge Strom braucht, Menschen aus ganz Deutschland anzieht und am Ende auch Berge von Müll produziert. Zugleich ist Nachhaltigkeit das große Thema der diesjährigen Nordbau. Wie „grün“ ist die Messe also selbst?