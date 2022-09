Claudia Kolb von Carstens Highlands aus Hamdorf freut sich über Kunden, die ihre eigenen Gefäße zum Einkauf mitbringen. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down Wochenmarkt Neumünster Unverpackt, regional, nachhaltig: Wie umweltfreundlich ist der Einkauf auf dem Großflecken? Von Julia Weilnboeck | 20.09.2022, 08:00 Uhr

Über 220 Kilo: So viel Verpackungsmüll fällt im Schnitt pro Jahr und Kopf in Deutschland an. Ein immer größer werdender Teil dieses Müllbergs kommt aus Supermärkten. Dabei gäbe es auch in Neumünster eine traditionsreiche Einkaufsalternative, die regionale Produkte unverpackt anbietet: der Wochenmarkt. Doch wie umweltfreundlich sieht die Praxis aus?