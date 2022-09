Nach einer großen Rettung verwandelt Svea Nehlsen (Mitte) die Garage in einen Supermarkt im Mini-Format: Abholer wie Robert Laabs und Yvonne Sieg können sich hier kostenlos bedienen. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down Foodi Save Neumünster Kostenlos einkaufen: Svea Nehlsen verteilt „gerettete“ Lebensmittel Von Julia Weilnböck | 28.09.2022, 07:45 Uhr

Die unscheinbare Garage im Süden Neumünsters gleicht einem Supermarkt im Mini-Format: Brot, Obst, Gemüse, Joghurt, Milch, Käse, Säfte und sogar Blumen stehen fein säuberlich aufgereiht in den Regalen. Das Unglaubliche: Alles, was hier steht, hätte eigentlich in den Mülleimer wandern sollen. Wären da nicht Svea Nehlsen und Foodi Save.