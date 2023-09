Ratsversammlung Autoverkehr wird in Neumünster bis 2035 deutlich reduziert Von Hannes Harding | 27.09.2023, 12:15 Uhr Der Radverkehr soll in Neumünster ein größeres Gewicht bekommen. Auch den ÖPNV will die Stadt stärken und die verschiedenen Verkehrsformen besser miteinander verknüpfen. Foto: Hannes Harding up-down up-down

Der Weg für den sukzessiven Umbau des Verkehrs in Neumünster ist bereitet. Am Dienstagabend gab die Ratsversammlung nach kontroverser Diskussion grünes Licht für das Mobilitätskonzept der Stadt. Allerdings sicherte sich die Politik mehr Mitsprache. Einen Bürgerentscheid über die grundlegende Zielsetzung, den Autoverkehr in der Stadt zu verringern, lehnte der Rat ab.