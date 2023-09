Neumünster Weinköste 2023: Edle Tropfen in besonderer Atmosphäre Von Benjamin Steinhausen | 06.09.2023, 16:48 Uhr Keana Kastner und Nick Wischer vom Weingut Elfenhof aus dem Burgenland freuen sich auf eine fantastische Weinköste. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down

Die Weinköste 2023 eröffnet am Mittwoch um 18 Uhr in den Teichuferanlagen in Neumünster. Seit 16 Uhr ist der Ausschank erlaubt und die ersten Gäste genießen die besondere Atmosphäre bereits. Bis Sonnabend, 9. September, können die Besucher edle Tropfen und kulinarische Raffinessen genießen.