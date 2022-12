Der Posaunenchor Bokhorst sorgt wieder für festliche Stimmung. Foto: Ralf Seiler up-down up-down Posaunenchor Bokhorst unterwegs Musiker ziehen wieder über die Dörfer Von Susanne Otto | 15.12.2022, 12:40 Uhr

An 36 Stationen erklingt am Sonnabend weihnachtliche Musik. Sonntag gibt es ein Konzert in der Heilig-Geist-Kirche.