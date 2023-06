Julia Schirrmacher und Thomas Rothmund unterhalten sich über die Baustelle des ehemaligen Karstadt-Gebäudes. Auch Bauen und Sanieren gehört zu den Themenfeldern des Klimaplans 2035. Foto: Grischa Malchow up-down up-down Klimaplan 2035 Weg zur Klimaneutralität: Hier können die Neumünsteraner mitreden Von Grischa Malchow | 16.06.2023, 13:07 Uhr

Im Herbst soll die Ratsversammlung in Neumünster über den Klimaplan 2035 der Stadt entscheiden. Darüber, was drin steht, können die Neumünsteraner mitentscheiden. In einem Workshop und einer Online-Umfrage können sie sich beteiligen.