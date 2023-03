Beim 6. Wattenbeker Familienspieletag hatte Dr. Eike Meyer seinen Spieleprototyp „Midhalla“ vorgestellt. Foto: Michael Slogsnat up-down up-down Spieletreff Wattenbek Hier gibt es Spiele, die noch nicht auf dem Markt sind Von Susanne Otto | 07.03.2023, 15:30 Uhr

Zum siebenten Mal findet der Wattenbeker Familienspieltag statt. 800 Spiele stehen in der Lindenschule in Bordesholm zur Auswahl. Rainer Knöbel berichtet, was alles geboten wird.